Lo más destacado de las memorias de Harry

La noticia que generó titulares en todo el mundo ayer fue el fragmento del libro en que cuenta que Harry mató a 25 personas cuando servía como piloto de helicóptero en Afganistán. Aseguró que participó en seis misiones, en todas las cuales hubo muertos, pero dijo que las consideraba justificables, ya que los insurgentes talibanes querían matar a sus compañeros. "No era una estadística que me llenara de orgullo, pero tampoco me dejaba avergonzado. Cuando me vi inmerso en el calor y la confusión del combate no pensé en ellos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez retiradas del tablero, gente mala eliminada antes de que pudieran matar a gente buena", escribió el duque de Sussex. La noticia dio la vuelta al mundo y generó alerta en los servicios de inteligencia del Reino Unido debido a posibles represalias sobre sus dichos.