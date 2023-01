La ONU asegura que una tregua en Europa del este no constituye la solución

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó como “positivo” el alto al fuego en Ucrania anunciado este jueves por Vladimir Putin, pero admitió que por ahora no están dadas las condiciones para una solución duradera del conflicto. “Si puede haber condiciones para que la gente no muera en Navidad, eso en sí mismo es positivo, pero lo que importa fundamentalmente es una solución al conflicto y la solución solo es posible sobre la base de la carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional”, indicó Guterres y agregó: “En este momento, aún no se han creado las condiciones para una solución de paz inmediatamente efectiva, pero espero que sea posible”, agregó Guterres según declaraciones recogidas por la agencia Lusa, durante una ceremonia en la que recibió el Premio Universidad de Lisboa para 2020.