Los temas que más atraparon a los foristas

Semáforos viejos

“Siempre hay excusas”

La nota titulada “Los semáforos de la capital se hicieron viejos, pero su renovación es incierta” generó críticas en el foro. El lector Marcelo Della Pace se despachó de modo negativo. “Siempre hay excusas para justificar por qué no se hacen las cosas. Si realizaran el mantenimiento con la frecuencia que corresponde (semáforos, calles, plazas, carteles, etc.) después no tendrían que salir a licitar las reparaciones que salen mucho más caras, ( sin mencionar presupuestos inflados para poder quedarse con la cometa correspondiente ), teniendo en cuenta que es muy probable que las asignaciones presupuestarias para el mantenimiento frecuente están, pero se usa para otros fines (por no decir que se las roban). Aclaro que no simpatizo con ningún partido ni ideal político. Siempre fue lo mismo en Tucumán Capital gobierne el partido que gobierne”, dijo.