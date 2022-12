Coparticipación: El legislador José Ascárate presentó una denuncia contra Alberto Fernández

"El delito ha quedado configurado -dijo Ascárate- ya que no solo no están de acuerdo con el fallo, sino que no está dispuesto a cumplir lo que la Corte Suprema ha ordenado, inclusive instigando a la desobediencia, algo que no se puede aceptar en nuestro estado de derecho ya que las decisiones de la Corte están para acatarlas. El Presidente debe ser sancionado con la inhabilitación perpetúa en ejercicio de su cargo público", remarcó.