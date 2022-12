Coparticipación: La Iglesia no quedó al margen del conflicto y pidió al Gobierno respetar la Constitución

Por otro lado, el titular de la entidad, Monseñor Oscar Ojea, no se olvidó de lo ocurrido en materia futbolística con la coronación de la Selección Argentina en el Mundial de fútbol Qatar 2022. En relación a esto reflexionó: “El ser humano es la única criatura que no solo vive la vida, sino que necesita celebrarla (...). En el caso de la última alegría que hemos vivido, sentimos que estamos bajo una misma bandera, nos saludábamos en la calle los que no se saludaban nunca; la celebración fue como una gran revancha, de mucho tiempo sin celebrar”. Y añadió: “Fue una revancha porque no celebramos nada los argentinos; cuando tenemos días feriados por fechas patrias ni siquiera sabemos de qué se trata, estamos como desarraigados, vacíos, desconfiados, hemos perdido raíces, y la fiesta y celebración nos da pertenencia”.