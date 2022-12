La Corte Suprema no resolverá este año el conflicto de la coparticipación

Alberto Fernández, sobre la coparticipación: "No tengo los recursos para pagarle a la Ciudad"

En cambio, Alberto Fernández dejó un mensaje muy claro este martes en Santiago del Estero: "No tengo los fondos para pagarle a la Ciudad". Además, aprovechó el momento para cargar contra el gobierno porteño y sostuvo: "Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quién tiene agua. Fíjense hasta dónde ha llegado la desigualdad en el país".