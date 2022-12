Mundial de Qatar: el "Kun" Agüero reveló una de las claves para el partido con Países Bajos

"Lautaro va a ser clave en este Mundial, me hace acordar a mí en los Juegos Olímpicos que no la metía. No me salía una. Hasta que en la semifinal con Brasil metí dos goles, de la nada y decís ‘¿cómo hice estos goles?’ Cuánto más pensás que querés hacer un gol, peor es. Me obsesionaba que tenía que hacer uno y olvídate", remarcó el exatacante de Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona.