Sánchez: “Jaldo tiene miedo de perder las elecciones, y sabe que eso ocurrirá”

El diputado y precandidato a gobernador en 2023, Roberto Sánchez, salió al cruce de las declaraciones que lanzó Osvaldo Jaldo contra la oposición y lo acusó de tener “mucho miedo”. “Sabe que lo vamos a derrotar en las urnas porque la gente ya no tolera las mentiras del oficialismo. Y además sabe que Juan Manzur puede elegir otro compañero de fórmula en cualquier momento y su suerte estará echada. Yo le pediría que se ocupe de gobernar. A la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, no sirve prometer obras si la inflación se lleva todo por delante”, disparó.