Gran Hermano: tensión por dos posibles embarazos dentro de la casa

Por otra parte, Daniela Celis reveló que con Thiago Medina no se cuidaron al tener relaciones sexuales. "Imagínate si terminás saliendo embarazada de acá. ¿Te pediste la pastilla del día después?", le planteó Romina Uhrig. A lo que respondió, visiblemente avergonzada: "No me la dieron. Y no la pedí tampoco".