Gala de expulsión en Gran Hermano: quién quedó afuera de la casa

Además, Cata pidió para Agustín: “Me lo cuidan, eh. No peleen. Me lo dejan dormir”. Consejos similares tuvo para con Alfa, que la acompañó a la salida abrazándola: “Disfruten. Vos tranqui. Portate bien. No pelees, no hagas renegar”, cerró, antes de cruzar la puerta de salida.