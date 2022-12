El sueco que asistió el 9 de julio de 1816 a la jura de la Independencia

- No, él llega aquí enviado por el príncipe heredero de Suecia, Jean-Baptiste Bernadotte, era un mariscal francés de Napoleón, que había sido llevado a Suecia justamente porque el rey de aquel momento, Carlos XIII, no tenía descendencia. y en círculos militares, más que aristocráticos, buscaban una potencia europea que protegiera a Suecia que había estado en guerra con Rusia, entre 1808 y 1809 y había perdido Finlandia. Después de buscar, se cayó en la cuenta de que el mariscal Bernadotte sería un candidato ideal para ocupar la corona de Suecia. Pero el rey no se terminaba de morir y este príncipe heredero que llegó en 1810 a Suecia, no terminaba de sentarse en el trono. Era un jacobino, un soldado de la Revolución Francesa, un hombre de izquierda para la época, y seguía muy de cerca el movimiento independentista en América del Sur. Leía asiduamente el London Chronicle, y además conocía al director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, porque las familias se conocían de la región de los Pirineos, de donde provenían. Con este agente que llega al Río de la Plata en marzo de 1816 le manda una carta para Pueyrredón y este agente, Johan Adam Graaner, supuesto testigo de la Independencia nuestra, se le entrega personalmente, Y también recibe una misiva para el príncipe heredero de parte Pueyrredón, o sea que se establece un vínculo.