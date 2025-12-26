Secciones
LA GACETA
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 4 Hs

El 8 de septiembre de 1968 Duke Ellington (1899-1974) brindó un gran concierto de jazz en el club Estudiantes, en la apertura del IX Septiembre Musical. En realidad el corpulento jazzman (1,80 m.) de amplia sonrisa y grandes ojeras dio dos shows. El musical, ante una nutrida concurrencia de unas 3.000 personas, y otro ante los periodistas, apenas llegado con su orquesta el día anterior. Precedido por su buen humor, su capacidad como compositor, músico de orquesta y ejecutante, y su fama de mujeriego incorregible, apenas se bajó del avión sorprendió a un funcionario que había ido a recibirlo, al levantarlo y darle su saludo característico con cuatro besos en las mejillas.

Después, tras decirle al cameraman “por favor, trate de mejorarme el aspecto”, conversó en el hotel, traductora mediante, con los periodistas.

-¿Qué influencias reconoce?

-Me influyeron todos los músicos del pasado (...) lo único importante es que cuando un músico escucha a otro se produce la contaminación. Es inevitable.

-¿Con qué método trabaja para componer?

-Soy un periodista frustrado. Porque si no me pusieran un plazo terminante para concluir mis cosas, no las acabaría nunca, igual que ustedes.

-¿Cuál es la clave para que su orquesta no se haya desintegrado nunca en 40 años?

-Lo que pasa es que tengo un truco eficaz y novedoso. Les pago bien.

Habló, serio, de las libertades y dijo que sólo es válida la libertad que se ejerce contra el odio, contra el miedo y contra el orgullo estúpido.

Cuando los periodistas se despidieron, largó su último chiste. Dijo que en castellano sólo sabía decir “te amo locamente”. Pero no se lo podía decir a los periodistas.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: así fueron los saqueos del 19 de diciembre de 2001

Recuerdos fotográficos: así fueron los saqueos del 19 de diciembre de 2001

Recuerdos fotográficos: 1968 y 1971. Fervor por el parapsicólogo González Quevedo

Recuerdos fotográficos: 1968 y 1971. Fervor por el parapsicólogo González Quevedo

Recuerdos fotográficos: 1968. El no revelado truco de levitación del parapsicólogo González Quevedo

Recuerdos fotográficos: 1968. El no revelado truco de levitación del parapsicólogo González Quevedo

Recuerdos fotográficos: 1971. Las compras de las fiestas, ayer y hoy

Recuerdos fotográficos: 1971. Las compras de las fiestas, ayer y hoy

Recuerdos fotográficos: 1915. Caruso canta en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1915. Caruso canta en Tucumán

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
4

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968
5

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras
6

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Un globo de papel causó un incendio en una galería de Lules

Un globo de papel causó un incendio en una galería de Lules

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Comentarios