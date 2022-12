LA GACETA en Qatar: Los imponentes shoppings qataríes: ¿templos del consumo o “experiencias” sensoriales?

Esa admiración de los qataríes por París (¿quién no la tiene?) se refleja en otro shopping, inspirado en Place Vendome -allí donde se erige la estatua de Napoleón Bonaparte, a metros del río Sena- y en el desembarco en Doha de las clásicas Galerías Lafayette. Estas conforman el corazón de la zona de Katara y convocan desde un gigantesco cubo rojo, envuelto para regalo, que se aprecia a la distancia. Cerquita de este paseo están las playas públicas y una feria, con puestos de techo de paja, que daría la impresión de ser popular. En realidad, sus precios son típicos cazaturistas. Para buscar ofertas es mejor marchar hacia el sur de Doha, la parte más antigua de la ciudad, allí donde los negocios no traicionan tanto con productos “made in China”.