Un concejal de Monteros denunció que fue atacado por el intendente

El incidente ocurrió en los primeros minutos del jueves, en “La Recova”, de acuerdo con la denuncia que asentó el concejal ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Según el escrito, Castro se encontraba compartiendo una mesa con unos amigos cuando llegó Serra. “Aprovechando que me encontraba de espaldas a él me propinó un golpe con su mano derecha en mi cara, sin provocarme lesiones constatables. Inmediatamente me amenazó diciendo ‘callate la boca, dejá de denunciarme si no vas a ver lo que te va a pasar’”, se asentó.