Denuncia de agresión en Monteros: “no vamos a hacer nada hasta que lo comunique la Justicia”

Encuentro en un bar

De acuerdo a la versión que denunció Castro, en los primeros minutos del 1 de diciembre se encontraba compartiendo una mesa con unos amigos en el bar La Recova cuando llegó Serra. “Aprovechando que me encontraba de espaldas a él me propinó un golpe con su mano derecha en mi cara, sin provocar lesiones constatables. Inmediatamente me amenazó diciendo ‘callate la boca, dejá de denunciarme si no vas a ver lo que te va a pasar’”, dijo el edil a la Justicia. Añadió que la supuesta agresión tenía claros tintes políticos, por ser opositor a su gestión.