Piden la suspensión del intendente de Monteros por la agresión a un concejal

Denuncia en la Justicia

De acuerdo a la versión que aportó Castro a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, se encontraba compartiendo una mesa con unos amigos cuando Serra llegó al bar. “Aprovechando que me encontraba de espaldas a él me propinó un golpe con su mano derecha en mi cara, sin provocarme lesiones constatables. Inmediatamente me amenazó diciendo ‘callate la boca, dejá de denunciarme si no vas a ver lo que te va a pasar’”, denunció.