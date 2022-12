Pedicone se sumó al PJS: “Alfaro es la única posibilidad que tenemos”

Pedicone también convocó a la oposición a salir unida en las elecciones provinciales. “Lo único que no se puede hacer es partir a Juntos por el Cambio en Tucumán. Es lo único que no se puede hacer”, dijo. Respecto a la posibilidad de sumar al partido de Bussi a la alianza, expresó: “mi opinión personal es que una cosa son los padres y otra cosa son los hijos. Si Bussi realmente tiene la vocación de no ser funcional al Poder Ejecutivo actual, me parece que no es desdeñable esa posibilidad”.