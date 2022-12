El fallo de la Corte habilita a Manzur a una “reelección indefinida”, denunció Alfaro

En la entrevista realizada por Indalecio Sánchez y Gabriela Baigorrí en el informativo “Buen Día”, Alfaro también apuntó contra la Corte y el Poder Judicial. “Lo que queda claro es que acá hay una Justicia que está al servicio del Gobierno. Es una falta de respeto al pueblo y una muestra de que no hay justicia. La Corte no está para disuadir dudas, para eso se presenta un recurso de certeza”, lanzó. Y continuó: “cuando se presenta un recurso de amparo es porque hay un derecho lesionado. En esta oportunidad no había ningún derecho lesionado porque el jefe de Gabinete no es candidato en la provincia. Cuando se presenta un recurso de amparo se presenta en una instancia menor. Esto nos hace daño a todos los tucumanos, es lo que provoca la impunidad y el uso de la Justicia en beneficio particular; ni (José) Alperovich se animó a tanto, y es el que engendró todo esto. (Osvaldo) Jaldo y Manzur heredaron este sistema”.