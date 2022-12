Mundial Qatar 2022: Paulo Londra y los hijos de Messi anticiparon el triunfo de Argentina frente a Polonia

El presente de Londra

Tras estar varios años alejado de la música por conflictos legales con su ex representante y productor, Londra se encuentra transitando un gran momento profesional, ya que acaba de cosechar el título de “mejor debut para un álbum argentino en los Estados Unidos” y se ubicó en el tercer puesto de dicho país con Back to the Game. Además, debutó segundo a nivel global y noveno en el Reino Unido.