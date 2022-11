Atlético Tucumán: con emotivas palabras, los jugadores y dirigentes despidieron al colombiano Andrés Balanta

Lotti escribió en su cuenta de las redes sociales una emotiva despedida para Andrés Balanta. "Solo dios sabe porque hoy te fuiste -dijo el delantero-. La felicidad, alegría y amor que transmitías todos los días van a vivir en los corazones de las personas que tuvimos la bendición de conocerte -agregó-. En estos momentos uno se pregunta porque a gente tan buena como vos le suceden estas cosas. No me olvido más de ese último abrazo antes de que viaje (a México), donde nos dijimos que no era una despedida, que pronto nos íbamos a volver a ver y no tengo dudas de que así va a ser. En poco tiempo te hiciste uno más de mi familia y siempre te recordaremos con amor y una sonrisa. Se te va a extrañar mucho hermano, pero sé que nos encontraremos para devolvernos ese abrazo que nos prometimos. Te quiero muñeco", escribió Lotti.