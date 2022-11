Atlético Tucumán, de luto: el gran gesto de Andrés Balanta con LA GACETA

Los esperé en el estacionamiento del estadio, antes de que se subieran al colectivo. El entrenamiento ya había terminado y ya se iban al aeropuerto. Estaban todos menos Lampe. La idea era hacerle las fotos a él y a Balanta, juntos. Andrés, como Lampe no llegaba, se subió al colectivo. En el fondo -como muchas veces me pasó cubriendo la actividad de planteles de fútbol- pensé que ya no se volvería a bajar. Cuando un jugador se sube a un colectivo, es difícil que vuelva a bajarse para una nota o una foto.