Los tucumanos le piden a Scaloni que haga cambios en el partido con México

En esa línea, consideró que Romero y Paredes, quienes no parecen estar al 100%, no deberían jugar ante México, y sus lugares podrían ocuparlos, según su consideración, Martínez y Mac Allister. También destacó como alternativas a Thiago Almada y Ángel Correa, los dos jugadores que se sumaron a último momento a la lista mundialista. “Considero que entraron muy confiados, y no dieron todo de sí de entrada”, deslizó Valentina, estudiante de psicología. Su amiga, Agustina, coincidió, y agregó que “se desmotivaron mucho después de que les hicieron los goles”.