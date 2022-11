México vs Polonia: un 0-0 que le sirve a Argentina

Y lo que sucedió en el particular estadio 974 se ajustó más o menos a lo que se esperaba. Aunque para ser más precisos, lo de México terminó siendo bastante más digno que lo de un Polonia especulativo, temeroso, casi entregado a defender y encomendarse a la buena de Dios y de Robert Lewandowski. El tema es que el capitán y goleador histórico sufre lo que otras máquinas del fútbol: son demasiado buenos, pero están demasiado solos. Y al artillero de Barcelona no le quedó más que bajar a colaborar en la marca en lugar de preocuparse por estar en el lugar indicado en el momento oportuno y mandarla a guardar. Aquí, Polonia no tuvo con qué generarle esas situaciones que en Europa le llueven al 9 "blaugrana".