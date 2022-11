El debut de Messi en Qatar 2022: rezan por vos

Los fanáticos, por su parte, no piensan con el bolsillo, sino con el corazón. “Este pueblo necesita una alegría. Estamos bien y podemos hacer un gran certamen”, resaltó Luisana Medina. Su hermana Cristina no se queda atrás: “los chicos están muy unidos y tienen toda la onda. Esta vez será distinto. Esta vez llegamos lejos”. Gustavo, el padre, las escuchó atentamente: “la verdad es que yo no digo nada. Estaba en la secundaria cuando ese monstruo llamado Diego Armando Maradona nos dio la última alegría. He sufrido muchas decepciones en todo este tiempo, me cuesta creer”.