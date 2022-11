Argentina vs Arabia Saudita en Qatar 2022: echale la culpa al VAR

"Nos da la posibilidad de ser más rápidos y precisos en términos de decisiones sobre fuera de juego. Para que quede claro, ser más rápido no significa que tendremos una evaluación instantánea del fuera de juego, no podemos tener una respuesta de un segundo o en vivo", dijo el ex árbitro italiano Collina. "Una cosa que quiero subrayar es que la decisión final siempre pertenece al oficial del partido", agregó.