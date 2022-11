En las calles de la capital: la repercusión de la derrota de Argentina en el Mundial Qatar 2022

“Al estar tan enfocado en atacar tanto y hacer rápido los goles, descuidamos la defensa. Argentina tuvo oportunidades y el arquero, que fue las figura de ellos, los terminó salvando. Esta vez, (Emiliano) ‘Dibu’ Martínez no corrió con suerte. Los mundiales son así, creo que no hay equipos débiles y salen todos a matar o morir. Arabia Saudita tuvo su oportunidad y la aprovechó”, explicó Mender. “Para mi, la Selección significa muchísimo y más por el invicto que venían logrando. Estoy a punto de ir aunque sea a ver dos partidos, así que imagínate. Iré con mi redoblante y una túnica para revivir la pasión allá. Las esperanzas es lo último que se pierde”, añadió Mender que vivió una situación bastante particular.