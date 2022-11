Los empleados legislativos cobrarán el bono con el anticipo del 20%

Desconcierto e incertidumbre provocó en los empleados legislativos el hecho de que no se incluyera a la Legislatura en el cronograma de pago del bono de fin de año que se dio a conocer a través de la Secretaría de Comunicación Pública. No fue incluido en el listado del viernes ni el que se difundió a conocer este sábado, bajo el título “finaliza el pago del bono de fin de año”. Hay quienes especularon con que la Cámara que subroga Sergio Mansilla no se haya adherido al pago de $60.000, en tres cuotas (dos de $25.000 y una de $10.000). ¿Qué pasó?