Causa “Vialidad”: el fiscal desistió de replicar para que el tribunal resuelva rápido el futuro de Cristina Kirchner

La audiencia estaba destinada a que el fiscal conteste los planteos de nulidad que las defensas plantearon en sus alegatos y a que ejerza su derecho a replicar, si lo consideraba necesario. “No advertimos argumentos jurídicos que ameriten una réplica a lo que se escuchó en los alegatos de las defensas. Aquí no hay argumentos jurídicos novedosos o que en nuestros alegatos no se hayan discutido. Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar”, puntualizó Luciani al inicio de su exposición.