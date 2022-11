Abu Dhabi se estremece al compás de Messi

Dado que no contaba con el plantel completo, la primera práctica no avanzó sobre la posible formación para el amistoso con Emiratos Árabes Unidos, seleccionado dirigido por el ex Boca Rodolfo Arruabarrena. Y si bien el esquema básico que se utilizará en el Mundial se puede deducir por el que viene utilizando desde la Copa América y en las Eliminatorias, resta develar quién será el sustituto de Giovani Lo Celso en la cancha. La principal alternativa -por experiencia y conocimiento del puesto- parece ser Alejandro Gómez, aunque también podrían acoplarse bien Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El tucumano Exequiel Palacios también puede cumplir esa función, aunque se recuperó hace poco de una lesión y llega con algo menos de rodaje.