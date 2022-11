Consejo de la Magistratura: el kirchnerismo insistirá con Doñate y desafía a la Corte Suprema

Fernández Sagasti, vicepresidenta del interbloque oficialista, fue la primera en tomar la palabra y destacó que la resolución resulta “lamentable, insólita e inaplicable” y que “además no tiene efecto práctico”. En ese sentido, recordó que la Justicia “nos dio la razón en primera y segunda instancia de que las cuestiones de organización del Senado, es decir, de la composición de los bloques y cómo se puede armar los bloques dentro de la Cámara de Senadores, es una cuestión no judiciable”. Sobre ese punto, la dirigente mendocina aclaró también que dicha facultad “tiene rango constitucional” al estar contemplado en el artículo 66 de la Constitución Nacional. “Incluso la presidenta de este Senado no puede oponerse a la libre asociación de los bloques”, aclaró.