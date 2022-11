Covid-19: "estamos atravesando la transición de una pandemia a una endemia"

La Covid-19 no se ha ido. Pero ¿estamos ante el fin de la pandemia? Dice John M. Barry, historiador y autor de una de las obras de referencia sobre la gripe de 1918, que el final de una pandemia no tiene que ver con la ciencia. Acaba en realidad cuando la gente deja de prestarle atención. Desde ese punto de vista, si en Tucumán y en la Argentina todavía no ha terminado, no parece quedarle mucho. Y de hecho, el mundo de la medicina también se ha pronunciado en ese sentido: "estamos en atravesando la transición de una pandemia a una endemia", dice el infectólogo Mario Raya, subdirector del Centro de Salud.