Gran Hermano 2022: se filtraron fotos de la "Tora" antes de los retoques estéticos

El día que ingresó al programa, Lucila fue muy clara con el público. En su video de presentación, contó que se ganó el apodo por “llevarse el mundo por delante” y aclaró que está soltera porque todos los hombres mienten. “Me gusta salir a bailar y tomar. Si me rozás se pica, y no se decir que no. No me puedo controlar. Yo era adicta al sexo. Soy una persona líder. Tuve que pasar muchas cosas, y eso forjó mi carácter”, sentenció.