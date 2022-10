Narcomenudeo: qué opinan en la Legislatura sobre la ley que regirá a partir del 1 de noviembre

“El narcotráfico es el principal riesgo estratégico que tiene Tucumán de cara al presente y los próximos años. Necesitamos que esta ley tenga una aplicación seria y planificada al detalle, sin improvisar. El narcotráfico evolucionó de tal manera en los últimos años que ya no somos solo lugar de tránsito, sino que los cuatro estadios del tráfico de drogas están afincados en Tucumán. Somos lugar de consumo (con un crecimiento exponencial del mismo en los últimos 10 años); de tránsito (por ser atravesados como provincia por las rutas de los cargamentos que bajan de Bolivia a los puertos de Rosario y Buenos Aires); de producción (sin cultivos a gran escala, pero sí con cocinas de cocaína y de ahí el paco); de lavado de activos del narcotráfico (así lo demostraron numerosas causas judiciales en la última década). Debemos ver que hicieron mal las provincias que adhirieron a la ley 26.052 de ‘desfederalización’, para no repetir los mismos errores. El tema aquí será ver no a cuántos, sino a quiénes se arresta, juzga y condena”.