Marcelo Gallo Tagle criticó la iniciativa del Gobierno para que los jueces paguen ganancias

“El pedido nuestro del viernes fue participar y dialogar en el Congreso para establecer formas en las cuales, al ser escuchados, podamos establecer un régimen adecuado, no a los empujones como este, no arbitrario como el que se está planteando. No es lo nuestro una posición férrea a no hacerlo, queremos sentarnos a dialogar”, dijo, entrevistado en una radio nacional. Y acotó: “La muletilla de ‘ustedes no pagan ganancias’ es la mejor manera que tienen los políticos cuando quieren restarle importancia a un fallo que les resulta adverso. Es la muletilla permanente del poder político para desprestigiar a los magistrados”