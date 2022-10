Atlético Tucumán: ¿qué cambios tiene pensado hacer Pusineri en el equipo para entrar a la Copa Sudamericana?

Sin embargo, del medio hacia adelante sí se prevén cambios. Joaquín Pereyra no viene mostrando su mejor cara y además, coló varios jugadores, están sufriendo el cansancio de la seguidilla de partidos. Ramiro Carrera no se recuperó del todo de su lesión y también está en duda. Guillermo Acosta tiene poca nafta en el tanque, pero Pusineri no parece tener demasiada confianza en los otros volantes centrales (Gastón Gil Romero y Andrés Balanta). Renzo Tesuri es otro de los que podría perder su lugar, aunque es de los más sanos en cuanto el físico. Eugenio Isnaldo siempre es de los primeros cambios: ante Central tuvo una asistencia y contra Unión, un tiro al arco que se fue cerca. Igualmente, no terminó de convencer.