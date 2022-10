Ramiro Carrera le respondió a Gaspar Servio: "es un fantasma al que le gustan las cámaras"

Ya en la zona de vestuarios del estadio, Carrera fue consultado sobre la discusión y contó su versión de lo sucedido. "Me dijo '¡mirá en dónde estás jugando!' y le dije 'estoy jugando en un equipo que está peleando el campeonato y vos estás jugando en un equipo que no está jugando por nada'. Cuando terminó el partido me vino a ningunear. Se vio en las cámaras que me vino a buscar para decirme que era un cagón. Cagón no, tengo los huevitos. Yo también pateo penales. Él también erró. Hay que tener huevitos para agarrar la pelota y patear. Parece que le encantan las cámaras. Yo soy humilde que no soy de hablar, me conocen. Por eso vengo a poner la carita y decirlo: me parece que es un fantasma y que no tiene código. Le gustan las cámaras. Me banco lo que venga", apuntó el goleador del "Decano"