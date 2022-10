Atlético Tucumán: las respuestas de la esposa de Pusineri en Instagram ante la consulta de los hinchas: ¿se queda o se va?

Qué dijo Pusineri tras el empate de Atlético Tucumán

"Mi contrato termina el 23 de octubre y a partir de ahí veremos qué es lo que se puede charlar. No he hablado con la dirigencia, todavía no sabemos lo que va suceder. No va a estar fácil, pero tenemos buena predisposición de parte de todos", dijo el entrenador luego del 1 a 1 ante Unión.