Video: dos perras evitaron un asalto a mano armada y salvaron a un hombre

"Si no fuera por las perras, no sé que hubiese pasado", declaró Daniel a la prensa. "Malvina estaba acostada tomando sol y pasó la moto. Yo no la vi a la moto cuando pasó y Malvina si se dio cuenta. Cuando pasó la moto, se vino al lado mio. La moto hizo media cuadra y después se intercambiaron porque el que venía manejando después me quiso robar a mí", detalló el vecino.