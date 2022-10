Atlético Tucumán: la extensa charla entre Lucas Pusineri y Carlos Lampe esta mañana

“Carlos Lampe es un arquero de jerarquía y uno de los mejores del campeonato. Que tenga un error no modifica nada. Hay que convivir con el error. Él va a terminar siendo el mejor arquero del fútbol argentino”, aseguró el DT el lunes. La formación inicial del equipo aún no está confirmada, pero el lugar de Lampe allí no corre peligro.