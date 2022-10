Atlético Tucumán: el silencio de Lampe en las redes y el guiño a dos hinchas

Además de no haber brindado declaraciones públicas todavía, desde el lunes Lampe no posteó nada en las redes (en sus perfiles de Facebook, Instagram y Twitter). En las red social del pajarito apenas le dio me gusta a un par de publicaciones que lo apoyaban. “Carlos Lampe siempre te voy a bancar, la gente no se olvida quien vino cuando las papas quemaban y no lo voy a dejar de decir nunca, te amo lampe. quedarás en mi corazón siempre”, escribió el usuario Pusinator.