Javier Milei salió a responderle a Cristina Kirchner y la acusó de dejar un país destruido

En primer lugar, se refirió a la cadena nacional donde Milei anunció el superávit fiscal: "No, hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés. El superávit no es cierto, no tiene sustento". Después habló de la legitimidad del gobierno de La Libertad Avanza: "Te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se caga de hambre (sic), ¿de qué sirve?", lanzó.