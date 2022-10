El viento neuquino sorprendió al Presidente y las redes se llenaron de memes

No es la primera vez que pasa allí, ya que el presidente había visitado una zona aledaña en el marco de la celebración por los 100 años de la petrolera YPF en abril. En ese lugar, unas fuertes ráfagas de viento complicaron el desarrollo del acto, también organizado al aire libre, por lo que la imagen del presidente despeinado y con la vista afectada por la tierra en suspensión no tardaron en recorrer los medios de todas las provincias. Algo similar se vio ahora y los usuarios no se lo perdonaron.