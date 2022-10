Alertan sobre tres nuevos síntomas de covid-19 que afectan al oído: cuáles son

La pérdida de la audición y los mareos son síntomas generalmente conocidos. Sin embargo, el tinnitus no lo es tanto. Según Mayo Clinic esta dolencia consiste en un sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos, el cual no es externo y otras personas no lo escuchan. Más allá del covid-19, esta patología afecta a “entre un 15 y un 20% de la población y es particularmente común en adultos mayores”.