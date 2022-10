Malena Pichot criticó duramente a "Lali" Espósito por hablar de acoso: "Me da cringe"

A continuación, Lali respondió: “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, señaló con firmeza y recapituló cada paso expresado por el televidente para ratificar sus dichos: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”, señaló con una fuerte ironía. Y cerró mirando a cámara para que no quedaran dudas de sus palabras: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”.