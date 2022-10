Lali Espósito cumple años: conocé curiosidades sobre la estrella pop del momento

"Mi mamá no sabía", recordó. Y relató: "Bajamos mal del colectivo y vimos la cola de chicos y me metí, pero yo no iba al casting de Cris. A la semana me llaman a mi casa, mi mamá se entera. Lo que había pasado es que había dos casting a dos cuadras de distancia, iba al otro y caí en el de Cris por error", reveló.