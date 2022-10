"Está luchando": Roberto Pettinato habló del estado de salud de su hijo Felipe

El ex conductor de "Duro de domar" dijo que el tema de las adicciones no es resuelto por los Gobiernos. "Cuando se forman comunidades para salvarse entre sí, hay una parte que alguien no hace, por ejemplo, los gobiernos. No te quedás esperando que el Gobierno lo resuelva, te juntás con cuatro amigos y lo hacés", explicó. "Es una comunidad con personas que han pasado por cosas muy graves", agregó.