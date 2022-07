“Hubo intencionalidad”: la familia del neurólogo que murió en la casa de Felipe Pettinato pide justicia

“Ese día estaba en la casa de mi exmujer, yendo a buscar a mi hijo y me llama el hermano que me sigue a mí, Alejandro, que es abogado. No entendía nada”, relató y agregó: “me decía que vaya para allá, que algo había pasado con Melchor, pero no me decía bien. ‘Hay que reconocer un cuerpo’, me tira. Yo estaba como loco. Me habló de un incendio, de Felipe Pettinato, no estaba mirando la tele, mi hijo estaba con los dibujitos. Y ahí puse y vi todo”.