El FMI y el Banco Mundial alertan sobre el creciente riesgo de recesión global

Acerca del cambio climático, Georgieva expresó que "las cifras son abrumadoras”, y puntualizó que "hoy en día dedicamos como comunidad mundial aproximadamente U$S 30.000 millones para adaptación y mitigación del clima, pero el mundo necesita entre US$ 3 y US$ 6 billones. Así que ni nos estamos acercando a ese monto".