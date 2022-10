Llegan de dólares para las reservas y “la quinta ola de crisis de la deuda”

La buena noticia llegó de la mano del directorio del FMI. Aprobó la nueva revisión del acuerdo con el Gobierno argentino, y esto le permitirá recibir esta semana U$S 3.800 millones para reforzar las reservas del Banco Central. Dentro del acuerdo con el Fondo, uno de los criterios de mayor relevancia es la acumulación de reservas internacionales netas (RIN) por parte del BCRA, cifra que se obtiene de restarle a las reservas brutas -hoy cerca de los U$S 37.000 millones- créditos como el “swap” de monedas con China y los depósitos privados. Por el acuerdo, el Gobierno se comprometió a acumular U$S 5.800 millones a fin de 2022 desde la base de diciembre de 2021, lo que implicaría llegar a un nivel de reservas netas de U$S 8.100 millones para fin de año. Según las consultoras, no será necesario el desembolso para que el Gobierno cumpla la meta con el FMI.