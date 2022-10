El precio de interpretar al "caníbal" Dahmer: "Fue una de las cosas más difíciles que he hecho”

Otros actores que se vieron afectados por sus personajes

Uno de los casos más representativos fue el del actor Heath Leger. A pesar de ser aclamado por la crítica tras su interpretación como El Joker en "The Dark Knight" (2008), Leger afirmó que al principio no supo si aceptar el papel, puesto que no quería ofender en ningún momento la interpretación del mismo papel por Jack Nicholson en ‘Batman’ (1989). Para prepararse su papel, el actor estuvo recluido seis semanas en un motel. Allí se propuso adoptar la peculiaridad de su voz y su sádica risa.